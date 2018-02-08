〈北部〉《桃園》撕小廣告換禮券 激勵民眾去年清出32噸

2018-02-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府環境保護局針對違規廣告物進行大執法，除提高罰款，也從二○一五年八月起推出「撕小廣告換超商禮券」，更擴大可將五十元禮券金儲值於市民卡並送抽獎券，策略奏效，去年市民撕下的小廣告數量達三萬二千公斤（三十二公噸），為稽查人員清除的倍數。環保局昨天進行抽獎，有三名參與的民眾幸運獲得液晶電視大獎。

據環保局統計，環保局清潔稽查大隊廣告單清除量︰二○一五年八月起至當年十二月底二萬三千四百公斤、二○一六年一萬六千九百公斤、二○一七年一萬五千公斤。去年依「電信法」停話六二○一件，依「廢棄物清理法」告發八八五件，罰款數約一七一萬元；相同的時點，民眾清除量︰二○一五年八月起至當年十二月底一萬五千六百公斤、二○一六年三萬七千四百公斤、二○一七年三萬二千公斤。去年兌換了六十三萬元禮券及十七萬元的市民卡儲值金，發出一萬六千張抽獎券。

號召家族加入 兩年撕1500公斤

環保局透露，中壢區一名邱姓市民響應撕廣告單，甚至號召家族成員加入，經常利用飯後或是假日散步，舉家沿路撕廣告單，這家人連續二年共撕了一千五百公斤以上的廣告單，換得的禮券與儲值金豐厚，堪稱是「撕廣告單專業戶」。

環局：一張一罰仍遏制不了

「自己的城市自己來美化！」環保局長沈志修表示，環境清潔稽查大隊有一五○名人力負責每日巡查市容，但因人力有限，決定推動「撕小廣告換超商禮券」，讓市民也加入清除違規廣告物，而統計也顯示，民眾清除廣告單的數量是稽查人員的二倍，相當於多了三百名稽查員在巡視街頭，成效良好。不過，從數據上看來，違規張貼小廣告件數並無減少。

沈志修也提醒業者，市府對於違規廣告物的處分，可依「電信法」發文要求電信業者予以停話處分，若確認行為人身分，可依「廢棄物清理法」採一張一罰，每張違規廣告物得處一千二百元至六千元的罰款。

沈志修呼籲有張貼廣告需求的業者，可利用市政府的公設廣告欄，或申請於路燈桿懸掛羅馬旗幟，不僅美觀、也達到宣傳目的，更免受處分。

沈志修說，環保局今年仍持續撕廣告單換超商禮券與儲值金活動，歡迎市民一起發揮環保精神，撕除小廣告。