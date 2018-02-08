〈北部〉支援花蓮救災 陳菊捐1個月所得

2018-02-08

〔記者洪王榮祥、洪瑞琴、廖雪茹／綜合報導〕花蓮發生規模六強震，高雄市長陳菊、議長康裕成與多位市籍立委及台南市代理市長李孟諺，昨紛紛表達將捐款協助花蓮救災；台南市救援隊已馳赴當地救災應變中心加入救災行列，新竹縣政府消防局派遣教官馬明義率特種搜救隊共八人參與救災。

高雄市長陳菊昨凌晨第一時間獲知花蓮災情，隨即指示幕僚啟動救災支援事宜，後來更取消廟宇參訪與發放小紅包等活動，並宣布捐出一個月所得；議長康裕成指出，高雄氣爆時曾受到全體國人關懷，花蓮突然遭遇天災，輪到高雄人伸出援手，她也捐出一個月薪資，高市議會民進黨團則是捐出一日所得。參與民進黨下屆高雄市長初選的四位立委陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟，昨也陸續宣布捐款救災，陳其邁、林岱樺與趙天麟都捐一月所得，管碧玲動作快，已匯出十萬元款項給救災專戶。

台南市代理市長也捐一個月所得

台南市代理市長李孟諺將捐出一個月所得，拋磚引玉盼大家合力幫忙花蓮，他並指示工務局立即匯整相關救災處理經驗，包括受損建物鑑定方式，社會局提供救災社福團體整合經驗，研考會也已匯集台南○二○六地震期間相關行政作為供行政院參考，盡全力協助花蓮重建。

取消生醫園區演練 竹縣特搜隊赴花

新竹縣政府消防局局長孫福佑表示，花蓮市發生規模六有感地震，許多民眾仍受困傾倒的大樓中，急需人力支援，消防局取消原訂八日在新竹生醫園區的救災演練，集結特種搜救隊員八人、救災車輛兩輛及各式救生器材，昨天結合支援團隊共同駕車前往花蓮。