〈北部〉為花蓮集氣 宜縣府員工聯歡晚會喊停

2018-02-08

昨凌晨3點 宜縣特搜隊到場救援

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府原訂昨晚舉辦員工歲末聯歡晚會（尾牙），因花蓮地震災情慘重，全國資源投入救災，國人高度關注，作為鄰居的宜蘭更是感同身受，代理縣長陳金德宣佈取消晚會，並要求各單位彙報、盤點資源，花蓮有明確需求，就立即送往現場。至於已訂桌的一千二百份年菜，全數轉贈縣內弱勢團體。

陳金德對花蓮地震災情表示關切，地震發生後指示宜縣消防局全力配合救援，昨天凌晨一點，就出動特搜大隊五車十三人支援花蓮災害搶救，三點多趕抵現場，宜縣應變中心也提升為二級開設，持續與消防署災害應變中心及花蓮縣政府消防局保持聯繫，協助救災事宜。

120桌1200份年菜 轉贈兒少、身障團體

縣府原訂昨晚在縣民大廳辦理尾牙席開一百廿桌，慰勉員工一年的辛勞與努力，還安排摸彩與表演活動。原本上午工作人員已到場佈置，開始辦桌準備料理，陳金德與幕僚討論後決定「喊停」。

陳金德說，花蓮震災造成嚴重傷亡，還有多人失聯狀況不明，國人都很關心，盼能集氣加油，政府部門也要統整救災，不宜舉辦聯歡晚會，感謝同仁的諒解，原定的摸彩抽獎另行辦理，不影響同仁權益，承辦晚會餐飲、活動、舞台等業者，縣府該給的費用也不能打折扣。

至於已訂桌的年菜，陳金德指示轉贈縣內兒少、身障機構、長青食堂以及街友，昨天中午，社福機構、長青食堂等團體，陸續到縣府領餐。負責辦桌的陳楓洲老師說，依據食材、烹煮狀況，全力協助打包、分裝，昨天下班前並發送縣府員工每人一支雞腿，感謝體諒與配合。

來領餐的壯圍古亭社區理事長莊木昌說，花蓮震災讓人心痛，縣府不辦尾牙、轉發年菜給社區、弱勢團體，這是很好的方式，長青食堂老人可以加菜了。

陳金德也指示各單位盤點資源，花蓮若有明確需求，務必在最短時間將物資送抵現場，他也掛心前往支援的消防弟兄，希望他們注意安全、全力救災，也請大家為受困民眾集氣、祈禱，希望平安歸來。