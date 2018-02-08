〈北部〉連續10度下低溫 苗縣梨穗近百公頃受損

2018-02-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕寒流接連來襲，連續低溫使不少農作物受寒害。苗栗縣政府農業處表示，苗栗縣內高接梨甫嫁接，需攝氏十五度以上溫度成長，但受低溫影響，養分供應不足，存活率低，不少無法開花，即便開花也長不大，目前統計已有九十七公頃梨穗受損，為全國最多，梨農叫苦連天，縣府將依農業天然災害救助辦法協助農民爭取補助。

剛完成嫁接 需15度以上生長

縣府農業處農務科指出，由於低溫連續多日，讓縣內剛完成嫁接的梨穗災情慘重，目前統計已經有九十七公頃受害，相較其他產區，如新竹縣市共四十公頃，目前居全國之最。

農務科說，至於台中市東勢地區的梨園雖較早開花，但因為全台低溫，研判受害狀況也會陸續浮現。

農務科表示，依據高接梨栽種時程，梨農於十九日前還能再度「翻刀」嫁接，但氣象局預估，低溫將持續到農曆新年，對今年的縣內高接梨產量影響，還須評估。

農務科統計，苗栗縣高接梨栽種面積約一千五百公頃，主要分布在卓蘭鎮、大湖鄉、三灣鄉，其中卓蘭鎮近一千公頃最多；目前統計梨穗受損狀況，卓蘭鎮已有五十公頃、大湖鄉廿公頃、三灣鄉十六公頃，估計損失金額約兩百四十萬元。

大湖農會：1週後農損更明顯

大湖地區農會指出，通常梨農從冬至後至一月下旬嫁接梨穗，一月份的寒流已經造成大湖地區兩成梨穗嫁接後不開花或開花後無法繼續成長，這波寒流造成的農損，農會預估一週後會更明顯。

卓蘭鎮農會則表示，梨穗嫁接後，在攝氏十五度以上最適合生長，此時梨樹會持續供給養分，開花結果，但寒流期間，氣溫多在十度徘徊、甚至下探十度，梨樹根部無法持續供給養分給梨穗和梨花，較晚嫁接的不會開花，已經開花的就停滯成長，已長成小果的無法繼續成長、變成落果，依目前情況觀察，極不樂觀。