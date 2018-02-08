〈北部〉拉拉山神木區 巨木步道明開放

2018-02-08

〔記者李容萍／復興報導〕復興區上巴陵的「拉拉山自然保護區」，因一○四、一○五年分別受蘇迪勒及梅姬颱風重創，歷經封園、搶修後，林務局新竹林區管理處將於明天上午舉辦「ttuliq（泰雅族音，再出發之意）再出發拉拉山巨木步道」修復完工典禮，安排祈福儀式、古調吟唱、原住民舞蹈、小提琴演奏及闖關遊戲，恢復開放中迴圈至巨木編號廿二號的步道讓遊客通行。

拉拉山自然保護區面積廣達七十五公頃，是北台灣中海拔山區極具代表性的森林生態系與重要生態旅遊場域，區內高聳入雲的紅檜、扁柏神木群林立，遊客沿著步道前進，可以欣賞樹齡在五百年至三千年左右的紅檜巨木，每年均吸引大量遊客造訪。

復興區長曾志湘說，保護區遭蘇迪勒及梅姬颱風接連重創，多處步道被沖毀而休園，後山地區少了這處重要景點，當地民宿、餐廳和露營區業者均慘澹經營，去年初雖開放一至四號巨木，但遊客多仍走得不過癮，現在選在農曆年前擴大開放中迴圈的巨木編號到廿二號的步道，將可活絡拉拉山地區觀光發展。

新竹林區管理處表示，拉拉山自然保護區巨木步道修復施工艱鉅，遇雨就無法進行，且園區內的物料、木頭全靠人力搬運，費時又費工，目前已修復並新增三座鋼構橋，其中一座還跨越倒塌的巨木上，也立告示牌作為自然環境教育活教材，沿線步道也都設置安全欄杆，提升園區安全。