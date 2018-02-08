〈北部〉《桃園》新屋大火原址興建紀念碑 殉職家屬結束靜坐

2018-02-08

〔記者陳昀／桃園報導〕新屋保齡球館大火殉職消防員陳鳳翔、張桂彰的三名家屬，前天上午起在消防員工作權益促進會陪同下，於市府門口靜坐陳情並搭帳篷夜宿，市長鄭文燦昨再數度邀請入府面談獲得首肯，除了向家屬當面致歉，雙方也達成共識，紀念碑可望設於火災原址，後續細節也開放家屬參與討論，結束為時廿四小時的抗爭。

對於陳情家屬要求在新屋保齡球館大火原址設立紀念碑，鄭文燦昨透過新聞稿表示，該處為私人土地，必須取得地主同意，若無法設於原地，八德防災教育館及其他公有處所仍是較佳選擇。

鄭文燦說，每個新進的消防員都會在防災教育館受訓，將紀念碑設於此處，能充分傳達六名殉職消防員的英勇事蹟，他認為仍是比較理想的選項。

新屋地方人士表示，新屋保齡球館災後已經拆除，原址目前是一片空地，因為曾發生大火，沒什麼人願意買地或另做其他用途，一直閒置。

但消防員工作權益促進會理事長楊適瑋表示，家屬認為在原址設置紀念碑才有意義，若要設在其他公有處所，也應該設在人潮較多的地方，才能有提醒世人的作用。

鄭文燦表示，先前消防局曾邀請罹難消防員家屬共同參與，已有三名家屬同意於八德的防災教育館設置紀念碑，靜坐的兩名同仁家屬是因為沒有獲得充分資訊而產生誤會，他強調，家屬有任何想法都可向市府表達，無須靜坐，他也能理解家屬的哀痛及追求真相的心情。