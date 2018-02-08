〈北部〉《桃園》999去年接聽23萬多通 不少「來亂的」

2018-02-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府研考會統計1999市民服務專線，去年共接到廿三萬四五七二通來電，平均每天達六四三通，每二．二分鐘就有一通，民眾詢問的問題堪稱千奇百怪，包括：「可不可以派人來抓老鼠？」「兩孔插頭是否可以插入三孔延長線？」「如何成為氣功師？」「十八歲可否搬出去住？」「請轉接PIZZA店！」等，讓話務人員聽了真是又好氣又好笑。

市政諮詢屬大宗 其次為陳情

研考會副主委陳增祥表示，民眾詢問最多的還是市政諮詢，其次為陳情檢舉案件、轉接至市府各部門分機、其他議題等。在陳情檢舉案件方面，「檢舉交通違規」連續兩年第一；「路燈故障」由前年的第四升至去年第二；「髒亂點查報」首度進入第三名；以往曾高居排行榜第一名的「路面不平整」，前年為第五，去年掉到第四；「占用道路、騎樓及人行道」則由前年第二名變成去年第五名；「公車客運問題」前年第三，去年為第六名。

陳增祥說，對於民眾檢舉、陳情這類較多的案件，市府會列為施政參考的重要依據，以路平為例，桃園市升格後投入大量人力、金錢推動「路平專案」，民眾對於道路不平整的抱怨已有下降。

問皮卡丘在哪？ 要抓寶還學叫聲

不過，1999的民眾來電問題琳琅滿目，包括車輛被困在機場捷運A17站停車場、地政事務所停車場、錢包掉在免費公車上，甚至要協助安排醫院體檢，這個專線皆可解決問題。陳增祥也回憶，去年「寶可夢」手機遊戲正熱時，還有民眾詢問哪裡可以抓到皮卡丘，還在線上學皮卡丘的聲音「皮卡、皮卡」，讓人啼笑皆非。

桃園市1999專線最大進線數是六十線，廿四小時全年無休，話務人員採三班制輪替，上班日安排日班約十一到十二人、夜班五人，假日日班六人、夜班五人，視話務量調整值班人數，使用手機、市話撥打均為前十分鐘免費。