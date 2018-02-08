〈中部〉稽查天津路年貨大街 五商品違規

2018-02-08

〔記者張菁雅、蘇金鳳／台中報導〕春節將至，為了讓民眾安心採買年貨，消保官七日帶隊前往天津路年貨大街進行聯合稽查，發現五項商品標示不符規定、部分小吃攤未明確標示價格、商圈服務台未放置公秤；食品安全方面，未發現過期食品，但有攤商的食材冷凍保鮮不足。市府除當場輔導改善，也將持續不定期派員稽查。

消保官謝明謙表示，食品衛生大致符合規定，僅有部分生鮮食材未放置冰櫃，而以保冰箱裝置冰塊存放，保冷效果有待加強。另外，一家糖果攤的散裝糖果保存期限僅餘一個月，已要求攤商應清楚標示食品即期資訊。

稽查人員也發現部分小吃攤商價格未明確標示，當場請攤商製作價格牌示。而攤商使用的磅秤均符合規定，但商圈服務台未擺放公秤，也請商圈管委會儘速設置，讓消費者可確認有沒有被偷斤減兩。因近來屢傳氣爆意外，消防局加強稽查現場的桶裝瓦斯數量及滅火器，均符合規定。

一般商品部分，彩繪指甲貼片、寵物衣服、不銹鋼保溫瓶、春聯及紅包袋等商品，分別出現無中文標示、無記載產地或無標示廠商名稱等情形，市府除當場輔導改善，並將限期要求上游製造商或進口商改正。

另外，中科管理局與科學園區公會昨天在管理局一樓大廳舉行「中科年貨大街」，共卅二個攤位，有茶葉、糕餅、農特產品及公益團體手工藝品及春聯等。今年最特殊的是邀請台灣公益CEO協會、台中市愛無礙協會、台中慈愛智能發展中心、同心圓社區復健中心、台中市身心障礙者福利關懷協會等公益團體參與。