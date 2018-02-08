〈中部〉人瑞嬤不識字 第一次開心寫春聯

2018-02-08

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、李忠憲、楊政郡／台中報導〕寒冬送暖！長輩寫春聯、包水餃，準備過好年！天氣冷颼颼，醫院、基金會和區公所不約而同邀請長輩包水餃、煮雞湯、舉辦高麗菜水餃趴，或寫春聯，充滿溫暖年味，也有宮廟和關懷協會發送弱勢戶紅包、民生物資。

華山基金會舉辦百老揮毫迎新春活動，邀請近百名長者寫春聯，不少長輩不識字，一一三歲的劉奶奶不識字，在書法老師的協助下，第一次寫春聯「春」與「福」，非常開心，現場也有許多長者也因不識字，首次寫春聯，喜洋洋為家中迎春。

東勢區公所昨日舉辦高麗菜水餃趴，邀請區內長者到場參與製作手工高麗菜水餃，烹煮後再分享給其他行動不便長者，讓長者在寒冷冬天也能感受暖呼呼的愛，東勢區長徐佩鈴表示，藉由日前獲贈的巨無霸高麗菜舉辦活動，希望能拋磚引玉；中國附醫也結合林增連慈善基金會、老五老基金會及台積電慈善基金會邀中部獨老一起包水餃、煮雞湯，溫暖一下。

宮廟冬令救濟送紅包

台中玉闕朝仁宮舉辦「冬令救濟」，七日由玉闕朝仁宮董事長林宏昭、烏日區長林峰輝等人發放慰問金給烏日區十五里低收入戶，共一六三戶，每一戶發放一千五百元，再以每一戶人數，每一人再加發五百元；而北區三堂慈善會也舉行歲末送暖，發送三百六十戶每戶兩千元紅包現金及年節用餅乾糖果。

另外台中市水噹噹關懷協會連續六年集結社會資源、民生物資、春聯與慰問金各一千元，發送給東、南區四百戶邊緣戶。