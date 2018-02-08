〈中部〉全國四座國際機場 看見花博

2018-02-08

拍照打卡上傳抽住宿、餐券

〔記者歐素美／台中報導〕二○一八台中世界花卉博覽會全國機場宣傳起跑！市府在台中、桃園、松山、高雄四座國際機場，透過設置植生牆、燈箱廣告及壁貼等宣傳花博，二月七日至三月七日，民眾只要到機場與任一花博廣告合影，上傳觀光旅遊局臉書「大玩台中」粉絲專頁，即有機會抽中麗寶樂園獨家贊助的福容飯店住宿券、餐券等，台中機場並有獨家的「石虎鑰匙圈」好禮。

市府昨在台中國際機場召開「二○一八台中世界花卉博覽會—全國機場行銷」記者會，副市長張光瑤、觀旅局長陳盛山、市議員楊典忠、王立任及台中航空站主任張瑞澍等皆出席。

張光瑤表示，機場是所有國外朋友進出的門戶，如何透過機場行銷，最方便的方法就透過植生牆等廣告吸引遊客注意，而且民眾拍照打卡還可抽獎，期待民眾透過臉書等宣傳花博，台中市這次舉辦世界花博與各國不同，因台中從海平面到海拔四千公尺高山，生態豐富，在全世界獨一無二，台灣的保種中心並保存四萬多種植物的種子，名列世界第一，花博除了看花賞花，還要宣傳台灣的生態。

將打造專屬機艙 行銷國際

陳盛山指出，市府除在台中、桃園、松山、高雄四座國際機場，利用植生牆、燈箱、壁貼等廣告宣傳花博，進行國際化的行銷，並舉辦為期一個月的拍照打卡抽獎活動，四、五月時並有第二波花現台中彩繪機內裝概念機艙問世，由已飛行一年多的華航「花現台中」花博專機，打造專屬機艙，從機體內外整體行銷，飛行亞洲各大城市宣傳花博。

台中機場獨家送石虎鑰匙圈

此外，在台中國際機場出入境的遊客，只要與花博廣告合照，持手機中的照片到台中國際機場旅客服務中心，還可獲得獨家的「石虎鑰匙圈」小禮物喔！

市府在台中國際機場國際航廈二樓的入境長廊，設置了長卅公尺、高三公尺的植生牆，植生牆上有台中市市樹五葉松、市花山櫻花及變色草、秋海棠等三千六百多株，並搭配電視播放花博宣傳影片，另有石虎機長駕駛「花現台中」彩繪飛機，十分吸睛。