〈中部〉南投社福防護網絡 春節不打烊

2018-02-08

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節將屆，南投縣政府在春節期間，對於獨居老人、身障者、婦幼保護及發生緊急事故弱勢家庭的服務不打烊，並結合民間團體提供志工服務資源及物資，建立防護網絡，盼讓民眾都能平安、快樂過年。

縣府社會及勞動處表示，縣內現有二八八七名獨居老人及九○三名身障者，春節期間，縣府將結合民間慈善單位、社照據點等單位，加強對獨居老人及身障者提供各項關懷服務，包括緊急救援、送餐服務、居家服務、電話問安關懷及短期安置機構等。

另春節期間，也會請村里長、村里幹事，加強了解及關心轄區有無經濟困難的弱勢家庭，協助申請「馬上關懷」急難救助金或提供物資救助，另食（實）物銀行援助計畫，在春節也不中斷，讓發生變故或需要民眾可持餐券隨時到超商、大賣場兌換餐食，避免挨餓受凍，也呼籲民眾於春節期間如發現親友或本身遭遇緊急事故（住宅發生火災達不堪居住、自殺危及人身安全等），可透過撥打一九五七福利關懷專線或一一○向相關單位通報，請求協助。

而鑑於往年春節期間，常發生家暴事件，縣府也請民眾在這段期間若有遇到家庭暴力、性侵害、性騷擾或兒少保護等問題，可撥打一一三婦幼保護專線，將有專業社工人員廿四小時全天候接聽，提供線上諮詢及必要轉介服務。

此外，衛生福利部為關心男性在家庭關係中遭遇的衝突與壓力問題，也設置「男性關懷專線○八○○○一三九九九」，提供男性電話諮詢與輔導，避免在春節衍生家暴等案件。