〈中部〉民進黨賴岸璋、林世賢 登記參選彰市長

2018-02-08

陳秋蓉拚員林市長

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕彰化縣民進黨初選登記強強滾，昨天多名民代登記參選鄉鎮市長、縣議員，其中，縣議員賴岸璋、林世賢都動員大批人馬登記參選彰化市長，這兩人都強調彰化市需要改變，就要從交通建設做起！被視為強棒的縣議員陳秋蓉則是單槍匹馬前往登記參選員林市長，她並握拳呼口號：「榮耀開始、員林起飛」，展現勢在必得的決心。

縣議員賴岸璋在昨天在六大領域代表人士的陪同下，完成登記作業；賴岸璋強調，他從政多年來始終如一，他爭取多時的彰化市鐵路高架化終於拍板定案，彰化的改變即將啟動，他有豐富經驗可讓市政無縫接軌。

彰化縣醫師公會理事長巫喜得等人，昨天力挺賴岸璋；而獸醫師出身的縣議員林世賢，則是由多位醫界大老相挺，同時登記費由二十四名醫師分擔。林世賢強調，彰化市鐵路高架化後，增設通勤列車，還有台中捷運綠線延伸到彰化市，他認為未來彰化要打造環狀捷運，改善彰化市的交通。

相較於彰化市大陣仗，縣議員陳秋蓉則是單槍匹馬前往登記參選員林市長。陳秋蓉強調，她耕耘員林長達十五年，在員林邁向新世代之際，透過長期觀察地方脈動，有信心提出員林的新世代發展願景，將員林的生活環境與產業真正升級，邁向一級都市，她有信心獲得市民支持！

此外，鹿港鎮長夫人楊妙月，原傳聞有意投入鹿港鎮長選舉，昨天登記參選縣議員，也讓鹿港鎮長選舉出現微妙變化。