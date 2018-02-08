〈中部〉稀奇真稀奇 竹山克明宮「靈鳥」避震去？

2018-02-08

駐廟10年貓頭鷹晚出早歸

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮信仰中心克明宮，在九二一大地震重建後，就飛來二隻貓頭鷹駐駕廟內屋頂，一住就是十年，去年則二缺一只剩一隻，不過仍每天駐廟棲息，惟近來貓頭鷹返廟後，卻一改入廟習性，只停在廟前屋簷，尤其時值寒流，貓頭鷹仍堅守在廟外，令人感到好奇與不捨，而前夜花蓮強震，當天貓頭鷹一早離去卻未歸，昨才又返廟，趨吉避凶的神奇感應，也讓廟方嘖嘖稱奇。

前早出門未歸當晚即地震

克明宮貓頭鷹因駐廟十年成為地方傳奇，一開始有二隻，每天都在廟內屋頂休息，白天無論廟方誦經或辦活動如何吵鬧，貓頭鷹都不為所動，直到晚間才外出覓食，隔天一早則會自動返廟，儼然成為廟內一份子，惟前年底二隻飛離後，直到去年初才回來一隻，至此就獨自在廟內屋頂棲息。

該廟主委楊非武表示，去年竹山建醮時，他曾向貓頭鷹祈願，希望牠在屋頂休息不要隨意大便，果然建醮期間，神桌上的神像都未遭鳥屎污染，更讓廟方認為貓頭鷹相當有靈性，近來為防貓頭鷹因寒流受凍，則是開啟廟外屋簷燈光，希望燈泡發熱能為靈鳥驅寒，而前天貓頭鷹未歸就發生地震，也讓人驚訝這樣的巧合。

民俗人士則說，貓頭鷹是在一月卅一日（農曆十二月十五日）改變棲息地點，依照民俗而言，此時是各方神祇返回天庭稟報的時間，一直要到二月九日（農曆十二月廿四日）才結束，推測貓頭鷹應是要代替廟內的神祇守護克明宮，才會有如此轉變。

特生中心疑繁殖期改習性

對此，特生中心表示，就貓頭鷹選擇在廟宇棲息來看，會受溫度、光線及人為干擾影響，以鳥類來說，生活的地點都是在該廟，應該無所謂廟內或廟外的差別，且戶外對鳥來說，不一定就比較冷，況且近期也是貓頭鷹的繁殖期，也有可能因此才改變習性，研判應該只是棲地微調而已。