〈中部〉農漁業寒害 竹崎高接梨受損5成

2018-02-08

虱目魚養殖業災損 縣府協助

〔記者曾迺強、蔡宗勳、林宜樟／嘉縣報導〕受本月初強勁寒流影響，嘉義縣竹崎鄉盛產的「玉觀音」高接梨、太保市溫室栽培的玉女小番茄都受害，果農採加強作物保溫措施以降低損失；沿海文蛤池混養虱目魚出現零星凍死情形，縣府已聯繫虱目魚加工廠，啟動預防性收成及受災搶收機制。

溫室小番茄、哈密瓜 不敵低溫

太保市農會總幹事黃麗貞說，溫室栽培玉女小番茄不堪冷冽低溫，造成色澤較淡、甜度降低、產量減少與裂果率增加等，呼籲農友加強保溫及適度添加甲殼素，有效禦寒；太保市農友陳育旗說，小番茄與哈密瓜雖有溫室保護，但氣溫連續數日降至攝氏十二度以下，實在太低，農友都放下防風罩以增加室溫，將衝擊降到最低。

竹崎地區農會果樹產銷第六班班長鄭茂仁表示，玉觀音高接梨元月初完成梨穗嫁接，還沒開花前，被這波寒流凍傷，無法萌芽，只能等氣溫回升，重接雪花、新興等品系梨穗，下次開花前若再逢寒流，今年產量堪憂。

竹崎農會總幹事林孟怡說，縣內梨子栽種面積八十八公頃，竹崎占七十四公頃，梨穗嫁接後，須等待花苞萌芽，這段時間對低溫最敏感，也最易受寒害，昨天初估鄉內梨穗受損率達五成。

養殖漁業重鎮的布袋鎮、東石鄉，有廿三公頃文蛤池混養虱目魚及兩公頃虱目魚魚苗池，出現零星凍死情形，縣府統計災損近一成，未達天然災害救助標準，已聯繫啟動預防性收成及受災搶收機制。

棗類天災現金救助 受理申請

至於元月中旬寒流造成農產持發性災損，行政院農業委員會公告太保、大林、溪口、義竹、水上、梅山及番路為棗類天然災害現金救助地區，昨起受理申請。