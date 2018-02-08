〈中部〉每人擁書量僅贏桃市 嘉市遭批文化沙漠

2018-02-08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文化局圖書館空間改造工程完工，本月十五日起休館兩個月，調整總館二十萬冊藏書空間，但有網友根據「公共圖書館統計系統」前年資料，在「台大批踢踢實業坊」嘉義版貼文，指嘉市三間圖書館藏書量共廿九‧七萬冊，平均每人擁書量一‧一五冊，僅贏桃園市的一‧○七冊，為全國第二低，批評嘉義市號稱文化之都，根本是文化沙漠。

市文化局秘書林華儀表示，去年採購圖書、視聽資料跟外文書籍的經費約四百萬元，今年度編列四百五十萬元，會採納民眾意見擴編購書經費；圖書館自民國八十二年興建至今，建物出現漏水、空間狹隘造成閱讀壓力等缺失，才分一、二期施工改善，二期工程在驗收階段。

她說，為盤點廿萬冊藏書及依青少年、樂齡跟本土語言專區排書，才利用過年期間休館，期刊閱報區、普通閱覽室跟借還書都正常，三千多冊電子書廿四小時可借閱。

市議員蔡文旭表示，常看到網路熱門討論書籍要去借書，卻因館方還未採購而借不到，建議文化局增編預算、計畫性採購，增加藏書量，讓兒童、青少年從小培養閱讀習慣。

一名自台北市移居嘉義市的羅姓讀者認為，嘉市圖書館藏書量太少、書很舊，降低民眾借書意願；劉姓讀者認為，圖書館整修應一次到位，太頻繁休館，對民眾閱讀很不便。

依公共圖書館統計系統最新資料，前年全國各縣市每人擁書量最高的為連江縣九‧六三冊，其次為屏東縣六‧五五冊，去年度統計數據於今年統整公布。