〈中部〉雲林榮家養護園區啟用 開放民眾申請

2018-02-08

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林榮家養護園區昨天啟用，整合綠建築與智慧建築，提供完善、安全照顧環境，除榮民長輩入住，也開放總床數一成、四十一床給一般民眾申請，提升雲林長照能量。

雲林榮家主任黃昆宗表示，養護園區有四人房、二人房，共有四○一床位，已有三○二位長輩入住，另開放四十一個一般民眾床位，現在有廿四名民眾申請入住，未來將視床位餘裕情況，調整增加一般民眾床位。

黃昆宗指出，一般民眾入住安養（生活有自理能力）每個月費用一萬一千五百五十元、養護（無自理能力）每個月二萬一千五百五十元，只要年滿六十五歲需他人照顧、無扶養義務親屬或扶養義務親屬無扶養能力，未有法定傳染病及罹患精神病患照顧體系權責劃分表分類標準第一類至第四類精神疾病者，都可以申請入住；另年滿六十至六十五歲民眾得視床位予以安置。

退輔會副主任委員呂嘉凱表示，「榮家居住著這麼多高齡的寶貝們，就是福氣的聚寶盆」，未來會開放榮家的活動和設施設備，與厝邊的好鄰居們分享。

黃昆宗說，養護大樓安全設備領先目前養護機構法令規定，各樓層都有規劃避難空間，採用高等級防火建材，另還有長輩離床警示、生理監控記錄等設備及醫療等，給長輩安全便捷的照護服務。

雲林榮家副主任吳錦勳表示，養護園區採住群式照護，除寬敝的住房，每個住群都有明亮交誼廳等活動空間，營造家的溫馨感覺，讓每位入住長輩都能擁有完善妥適的照顧。

昨天啟用儀式，榮家替代役男裝扮成大頭佛，伴隨吹奏嗩吶，敲鑼打鼓的樂隊，邊演奏傳統吹打樂「囍」，邊引領長輩們和貴賓進入大廳，象徵富貴綿延，福壽雙全。