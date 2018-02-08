〈中部〉台中精機 智慧化新廠上樑

2018-02-08

〔記者張菁雅／台中報導〕國內最大的工作母機製造廠—台中精機公司，在精密機械創新園區二期興建全球營運總部暨智慧化工廠，佔地近一萬坪的新廠七日上樑（見圖，記者張菁雅攝），預計明年啟用。市長林佳龍特別出席上樑典禮，並表示，台中精機是機械產業中具指標性的公司，期盼未來帶動產學研與政府間的合作夥伴關係。

投資35億 預計明年啟用

中部地區是台灣的機械產業重鎮，台中精機公司又是國內最大的工作母機製造廠，位於精密機械創新園區二期的新廠，主力產品包括五軸加工機與車銑複合機等各類高階工具機、客製化設備，除建立四條智慧自動化加工線，可達到兩星期、全天候廿四小時生產外，還將從歐、日引進高階精密工具機設備，總投資規模高達卅五億元。

台中精機董事長黃明和表示，該公司自一○二年取得建廠土地，到順利上樑，花了近五年的時間，這段時間仰賴各界協助，期盼工程順利進行，新廠明年落成啟用時，林市長能再度蒞臨。

市長︰盼帶動產學研官合作

林佳龍表示，台中為精密機械產業的重鎮，被中央政府定位為智慧機械之都，而台中精機是具指標性的公司，更是產業的領頭羊，期盼台中精機未來帶動產學研與政府間的合作夥伴關係，市府也會以此夥伴精神，持續協助更多產業投資台中，投資未來。

林佳龍也指出，精密機械科技創新園區一、二期土地共一六二公頃，已將近開發完成，並有一二五家廠商進駐，投資額超過八百億元，營業額也達上千億元。

經發局則指出，台中精機這次興建新廠，創下精密機械業近年來在台灣投資之最，未來營運總部落成後，除是台中精密機械園區內的標竿企業外，也將是打造台中成為「全球智慧機械之都」的典範。