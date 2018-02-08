〈中部〉鹿谷羌仔寮坑產業道 路基淘空擴大

2018-02-08

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鄉羌仔寮坑產業道路路基，在去年六月間遭豪雨引發的暴漲洪水淘空，但未被中央列入災修經費補助，近日地牛頻頻翻身，該道路緊鄰溪谷的邊坡，也頻傳落石，引發往來民眾注意，發現路基被淘空的長度，已擴大到二十多公尺，深度也從原先約二公尺變成五公尺左右，稍有不慎道路便可能整個下陷、坍塌，岌岌可危，令地方民眾忐忑不安，盼縣府能儘速搶修。

羌仔寮坑產業道路全長約八百公尺，寬度從四至六公尺不等，係初鄉地區民眾運輸農作物進出要道，惟連日來地震迭起，並造成花蓮重大災情，以致地方民眾質疑該道路原已受創脆弱的路基，極可能是在地震不斷的震盪、拉扯下，才導致被淘空問題日益嚴重。

南投縣府工務處長陳錫梧指出，據鹿谷公所資料顯示，該產業道路當初未獲核准列入災修復建，原因在於地方民眾呈報的資料，將路名誤植是無尾巷的產業道路，才會因不符公共通行用途的規定而被刷掉，如今實地會勘後，也認為狀況危急，打算設施擋土牆、回填土石、地錨等工法予以改善，並達到補強、穩固道路路基目的。

縣府擬雨季前完成搶修

至於該道路傷勢加重，與地震發生頻率之間有無關聯性？縣府及公所表示，這是見仁見智的問題，也尊重民眾看法，但當務之急應是儘速辦理發包作業，以便趕在今年雨季來臨前完成搶修，讓社區民眾進出與農作物運輸能更有安全保障。