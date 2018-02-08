〈中部〉北港迎香客 高灘地增上千車位

2018-02-08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮春節期間每天湧入近十萬人次香客，造成市區及北港大橋壅塞回堵，為解決香客停車問題，雲林縣府、北港鎮公所在北港溪高灘地設置停車場，可提供上千輛小型車停放；另朝天宮前中山路春節期間禁止車輛進入，警方也將嚴格取締路霸。

春節期間許多民眾會扶老攜幼到廟宇走春祈福，春節初一到初五每天湧入近十萬人次的香客，廟裡及四周街道萬頭鑽巷。但因大眾運輸工具不便利，民眾到北港都開車，大量車潮匯集在北港大橋附近，加上又是第一公有停車場及牛墟停車場的出口，形成交通瓶頸，北港大橋、台十九道路回堵動彈不得，影響市區交通。

北港鎮長張勝智表示，為解決北港朝天宮周邊停車位一位難求及停車亂象，公所除在北港溪高灘地設置停車場，另外，縣府也開放去年燈節的臨時停車場，加上高灘地聯絡便道兩側，總計新增了上千個停車位。

此外還打通了關鍵的「任督二脈」相信交通會更順暢，一是防汛道路單側畫紅線，維持雙向暢通；二是設置北港溪高灘地聯絡便道，分流第一停車場及牛墟的進出車輛。

張勝智說，停放在高灘地或停一、牛墟的車輛，離開時，北上車輛可沿著高灘地聯絡便道，往女兒橋方向接大同路、防汛道路；南下車輛可走北港大橋方出口。

春節期間 朝天宮四周禁停

另外，春節期間朝天宮四周禁止停車，中山路及四周巷弄禁止車輛進入，請遊客配合改道，北港警方也會針對朝天宮、武德宮、形象商圈等觀光地區周邊道路，加強交通違規稽查及路霸取締。