〈中部〉台灣燈會疏運 增停車場、接駁車

2018-02-08

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府舉辦二○一八台灣燈會，昨天公布交通接駁資訊，縣府在燈區設置八個停車場（P1至P8），提供近二萬個汽車、四千多個機車停車位；高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及南靖站、嘉義市立棒球場、雲林縣斗六棒球場都設置免費接駁專車，並以交通動態資訊系統即時提供路況及建議路段資訊，希望能讓燈會期間交通順暢。

嘉縣府建設處長林永福說，燈區周邊部分路段設置車輛禁停區，請民眾依指揮停進停車場；燈區管制區第一層（行人徒步管制區）沿主燈區及縣府周邊道路，為二十四小時管制，第二層（憑證進出管制區）沿博學路、故宮大道、祥和二路及朴子三路的區域內，週一至四的下午四點至深夜十二點、週五及假日下午兩點到深夜十二點，車輛憑證進出。

旅客可搭高鐵到嘉義站，週一至四的下午三點到晚上十一點、週五及假日下午兩點到晚上十一點有接駁車；旅客搭乘台鐵對號車抵嘉義站，到後站客運轉運站搭乘接駁車，服務時間同高鐵，區間車抵南靖站，到南靖糖廠搭乘，每日下午三點到晚上十一點；嘉市、斗六棒球場接駁車，每日下午三點到晚上十一點。

燈區停車場 4處可接駁

燈區周邊小槺榔五路P4停車場、原台灣體育運動大學嘉義分校P6停車場、縣道一六八線與高鐵大道交叉口P7與P8停車場也有接駁車至燈區，時間為週一至週四下午三點到晚上十一點，週五及假日下午兩點到晚上十一點。

6遊園車路線 每次40元

燈區內另有六條遊園車路線，每次搭乘票價四十元，可用現金或電子票證購買。

此外，縣府「i憩頭@2018台灣燈會」APP、台灣燈會官網「交通動態資訊系統」都有交通資訊，民眾也可撥打一九九九專線詢問。

嘉義縣長張花冠昨介紹新住民燈區，以食衣住行育樂，結合東南亞國家傳統特色，打造七大藝術特色燈組，還有生活體驗活動；越南裔新住民導演阮金紅說，新住民過年無法回到母國，台灣燈會的新住民燈區營造年節氣氛，「就像回到家鄉一樣」。