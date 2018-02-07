〈南部〉（台南）企業募款助弱 消費支持在地有機菜

2018-02-07

〔記者吳俊鋒／新市報導〕群創光電力挺南科愛心月活動，發起員工募款，共籌得一百六十二萬元，昨捐贈給台灣世界展望會，關懷學齡前弱勢孩童，這也是該公益計畫開辦兩年以來，單筆挹注最高金額的企業。

另為響應友善環境，群創與柳營太康有機農業專區簽約採購，每月將包辦四分之一的生產食材，展現深耕在地的決心，並落實低碳環保。

簽約儀式由群創榮譽董事長段行建與太康有機農業生產合作社主席鄭鴻權共同主持，三月份起，團膳採購正式啟動，供應南科Ｄ場區約七千名員工食用。

代理市長李孟諺表示，群創與在地接軌，除了提升團膳品質，以新鮮、有機的蔬果，讓員工吃得安全與健康之外，也發揮企業扶助台南優質農民的精神，提供穩定銷售的通路，尤其縮短食物運輸里程，為環境保護盡份心力，達到雙贏。

目前太康專區每月產量約一萬六千公斤，其中的兩成五，未來將由群創包辦，成為有機小農最大且穩定的出海口。

南科管理局局長林威呈表示，一○三年開始推動在地食材計畫，之前已獲得四家大廠陸續響應，群創與農業專區的簽約合作，極具指標性，有助於園區綠色永續經營的推動。

南科愛心月已邁入第三年，群創發動勸募，員工及親友熱情響應，加上公司的捐助，以兩個月的時間，就募集到一百六十二萬元，愛心能量驚人。愛心月由南科扶輪社、台灣世界展望會等在一○四年底共同推動，陸續獲得園區卅七家廠商支持，迄今善款累積超過兩百萬元。