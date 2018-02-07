〈南部〉（台南）鹽地出菜頭 南興週六炊粿大賽

2018-02-07

〔記者邱灝唐／台南報導〕想過個傳統的農村年假，歡迎來安南區南興社區。今年「南興過好年」推出系列活動，十日以在地特產的鹽地白蘿蔔當食材舉辦炊粿大賽，初一廟埕發紅包，九至十五日推出社區小旅行及農特產品市集，要讓大家找回傳統農村即將消逝的年味。

安南區公所與南興社區近年來積極發展地方農村特色，從前年起在農曆春節期間辦理「南興過好年」系列活動，今年邁入第三年，以濃厚的人情味、在地食材的好風味，喚起逐漸被淡忘的傳統年味，要讓遊客感受過新年的鄉村氛圍。

里長施柏男喊出「鹽地最年味」、「粿來南興旺新春」，南興里土地鹽分較高、較貧瘠，但農民們還是克服先天不利的環境，種出白蘿蔔、鹽地番茄及香米等作物；而白蘿蔔又能製成新年常吃的粿類，可說是在鹽地最應景的過年食物。

區長顏昇祺也推薦，遊客可騎著自行車優游山海圳綠道，這是一條沿著嘉南大圳開闢約十五公里的親水自行車道，由台灣歷史博物館出發至出海口的台江國家公園，沿途可觀賞鳥類與紅樹林等自然生態，歡度健康又知性的春節假期。

施柏男強調，辦活動原意為吸引年輕人返鄉，第一年辦麻將大賽，邀請大家在興安宮廟埕「開賭」，年輕人的參與度並不高。第二年改邀請雞蛋糕、烤香腸等攤位到廟埕擺攤，除了市集之外，更請來電音三太子表演，現場人潮爆滿。

今年以炊粿比賽做為主軸，輔以社區小旅行、農特產品市集和廟埕發紅包、寫春聯等活動，利用當地特產白蘿蔔做粿，也將帶領遊客品嘗鹽地番茄及火龍果，走讀里內木工、陶藝工作坊及近百年的碾米廠，絕對是精采的農村遊。