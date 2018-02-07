〈南部〉（台南）亞太棒球村動起來 2球場完成發包

2018-02-07

首期工程 預計明年7月完工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已四度流標的台南亞太國際棒球訓練中心第一期工程，終於發包出去，主球場仍依原規劃八千席觀眾席次，副球場規劃一千席觀眾席次，預計一○八年七月之前完工，趕赴WBSC U12世界盃少棒錦標賽開打。

台南亞太國際棒球訓練中心（簡稱亞太國際棒球村）是南市重大指標建設，位於國立台灣歷史博物館基地相鄰的安南區和順寮，規劃新建國際標準棒球場，一座標準規格副球場、兩座符合WBSC少棒比賽規格標準球場、獨立的室內訓練場、戶外投打練習區、兩座內野練習場等設施的複合式場域，新建工程並採國際競圖統包，共將投入十八億元經費興建。

6.47億元預算 歷經4次流標

全案計畫分兩期開發，第一期工程含兩座少棒球場，原預計趕在一○六年南市舉辦WBSC少棒賽前，優先完成少棒球場舉辦賽事，主球場及整體工程於一○七年底前完工；但事與願違，因物價上漲、工程預算沒有利潤、工程限期等問題，工程招標已流標四次，今年二月第五次招標，第一期工程才終於發包出去。

主球場8千席次 副球場1千席次

工務局表示，經市府徹底檢討，第一期工程主球場仍依原規劃八千席觀眾席次，副球場規劃一千席觀眾席次，在不影響賽事使用功能及公安的前提下，在工程經費六．四七億元預算內調整設計內容，第五次招標吸引兩家廠商投標，經二月五日評選會議，結果終於揭曉，由福清營造公司領銜的團隊奪標。

工務局表示，為配合WBSC U12世界盃少棒錦標賽將於一○八年七月在台南市舉辦，一期工程履約工期僅四百八十天，得標團隊將會如期、如質、如實達成完工啟用目標。另在一期工程完成發包後，將接續辦理複合式場域的二期工程設計及發包作業，打造完整的亞太國際棒球村，提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊最佳訓練場地，並兼做辦理國際賽會競賽場館。