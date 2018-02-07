〈南部〉草地音樂會「嘸放手」 「上帝男高音」獻唱

2018-02-07

27日晚上演出 開放民眾索票

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節旗艦製作「草地音樂會」，今年規劃堅定人心、意志不移、一起走向美好年代意涵的「嘸放手」二二八草地音樂會，廿七日晚上七點將在高美館草坡現場演出多首經典曲目，韓國男高音裴宰徹首次在台亮相，即日起開放民眾索票，每人限索兩張、索完為止，憑票進場。

「嘸放手」二二八草地音樂會由高市交響樂團以電影「火戰車」主題曲，揭開生生不息的生命繁衍氣勢開場，抒情女聲羅美玲演唱多首感人肺腑的經典台語歌曲，包括耳熟能詳的「雨夜花」、「白牡丹」、「阮若打開心內的門窗」，每一首都將以如花朵綻放的音色，帶給觀眾最療癒的溫柔能量。

韓國男高音裴宰徹 首次台灣演出

深受矚目、來自韓國的男高音裴宰徹，這是他第一次在台灣的大型公開演出，這位被美譽為「百年一遇的好聲音」、「上帝的男高音」，曾在他的生涯中歷經「失聲」又再奇蹟般重現原聲的生命，再拾信心重建、不曾放棄的堅毅過往，能激勵鼓舞許多歷經傷痛在放棄邊緣的人心；他將現場演唱「奇異恩典」、「與你同行」、「你鼓舞了我」等膾炙人口的神奇恩典名曲，見證他驚人的再生意志與重生後的上帝之聲。

還有曾在《賽德克．巴萊》中演出「花岡一郎」而備受矚目的歌手徐詣帆，演唱正向活力無限的「叫阮的名」、「向前走」、「永遠不回頭」、「我的未來不是夢」等，陽光般的曲目要帶給聽眾往前走不要懼怕未來的動力。