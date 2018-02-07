〈南部〉「寒流襲兩樣情」蓮霧棗子凍傷 玉荷包開花9成

2018-02-07

蓮霧棗子 全國平均上漲二成

〔記者陳文嬋、洪定宏、劉禹慶／高雄報導〕高市連日低溫下探十度，造成旗山、六龜區蓮霧、棗子凍傷，農業損失初估一百五十七萬元，蓮霧、棗子相較上次寒流來襲前，全國平均上漲二成；反觀玉荷包荔枝開花率突破九成，恢復往年正常水準，只要後續沒有災情，最快五月下旬上市。

旗山、六龜 農損初估157萬

根據農業局統計至昨日為止，目前僅旗山、六龜區回報，總計損失一百五十七萬八千元，主要受害是蓮霧損失近百萬元，其次棗子損失三十一萬二千元、食用番茄損失二十七萬六千元，預估等到氣溫回暖，農損金額才會確定。

農業局表示，高市蓮霧經濟產值三億元，以六龜區為大宗；棗子面積占全國四成，產量及面積是全國第一，經濟產值最高可達九億元，均是外銷主力水果，近期現勘確認災情，若達一定農損面積，會協助農民爭取現金救助。

六龜蓮霧農陳紀光表示，中興村種植蓮霧正值採收期，連日低溫，山區早晚不到十度，前天一度下探五度，造成蓮霧受不了，出現凍傷、裂果、落果，產量減少一半，還有農民種植的蓮霧全軍覆沒。

低溫適合玉荷包 今年可望豐收

反觀高市玉荷包開花率突破九成，面積及產量都是全國第一，今年接連三波寒流來襲，十七度以下低溫七天，很適合玉荷包開花，果園開花率九成九，恢復往年正常水準，後續只要天公作美，今年可望豐收。

另外，沿海空曠地區氣溫已下探九度，水溫接近魚體可承受的臨界點，所幸截至昨天，養殖魚塭僅部分零星魚隻凍傷，雖然尚無重大災損，但實際狀況需一天至兩天後才能確定。

海洋局表示，昨天上午永安區魚塭水溫已降到十一度或十二度，但依據中央氣象局永安觀測站資料，當地氣溫已連續超過十小時低於十度，所以石斑魚低溫型保單將啟動第三次理賠，預估金額至少二十四萬元。

澎湖海水溫度 突破寒害警戒線

此外，號稱本世紀第二長的寒流，仍在持續進行中，澎湖海水溫度已突破十五度寒害警戒線，昨日西嶼二崁海水監測站測到十三．二度低溫，海邊及養殖業都有零星魚群死亡，未如二○○八年寒害大爆發損失慘重。

連日來海邊出現不少持網具民眾巡視，馬公觀音亭傳出有人撈獲六十五公分邵氏寒鯛，湖西龍門則魚種較多，但未出現大批魚屍，海洋生物研究中心研究員冼宜樂表示，雖然溫度突破寒害警戒線，但缺乏強風配合，不像二○○八年寒害伴隨強風，才會造成大規模魚群凍死。