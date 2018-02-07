〈南部〉前進部落 劉櫂豪、饒慶鈴爭原民票

2018-02-07

角逐台東縣長

〔記者張存薇／台東報導〕搶攻原住民選票，將分別代表民進黨、國民黨參選台東縣長的立委劉櫂豪、議長饒慶鈴昨天均前進部落，向長者拜早年，並分送一元幸福小紅包，劉櫂豪強調，會持續爭取在地長照日托經費，饒慶鈴則表示，將爭取銀髮族福利。

劉櫂豪與妻子林子煊昨天一大早前進最北的的長濱鄉，到三間村大俱來部落及真柄部落的活動中心關懷日托站老人家，分送「興旺迎春」一元小紅包，還與老人家一起歡唱共享午餐，十分溫馨。

劉櫂豪表示，在地長照日托是政府大力推行的政策，東海岸部落老人家比例偏高，將協助爭取更多完善、設備齊全的集會場所，也希望透過爭取更多部落文化健康站整建經費，一起照顧部落族人的健康。

藍軍的議長饒慶鈴昨天中午則走訪卑南族卡大地布部落文化健康站，為長者帶來象徵大吉大利的橘子及白米，也分送「好運旺旺來」一元小紅包，對於年底將代表國民黨參選縣長，饒慶鈴向長輩們表示，「因為工作契約將到期，希望長輩們都能健健康康來投票支持，讓她有新工作！」

饒慶鈴在知本里長馬捷陪同下拜訪老人家，還幫長者打菜、陪長者談天、用餐，希望大家過好年。

饒慶鈴趁著過年前逐一走訪台東市原住民文化健康站，未來也將擴及鄉鎮文化健康站，她說，台灣已進入高齡化社會，台東縣偏鄉老人比例更偏高，長照及銀髮族福利都是重要議題。