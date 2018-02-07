〈南部〉台東有公車App 智慧導遊排行程

2018-02-07

〔記者張存薇／台東報導〕搭公車遊台東更方便！台東縣政府昨天發表「台東有公車」公車動態系統及App，線上提供台東八十多條公車路線動態，民眾也可利用App規劃路線、搜尋最新活動，其中「智慧公車導遊」功能為全國首創，遊客可輸入想去的時間、景點等資料，系統就會自動搜尋班車資訊及交通時間。

即日起至20日 推五大抽獎活動

縣長黃健庭指出，其實台東老早就有公車，但台東公共運輸市占率約六﹒一％，在全國各縣市中偏低，還有很大的進步空間，最大原因是班次不夠密集，遊客又不知道下班車何時會到而影響行程，部分則是路線複雜或重複，再加上人口不多、遊客量並不穩定，也影響到民眾搭公車的習慣，希望透過公車動態系統及App建置，民眾就能更方便搭公車遊台東。

交通及觀光旅遊處邀請人氣插畫家「超直白」擔任推廣大使，並在市區公車上創作許多窗貼，而「台東有公車」公車動態系統及App提供智慧公車導遊、路線規劃、路線搜尋、最新消息等選項，包括市區公車、鼎東客運山線及海線、國光客運及花蓮客運等八十多條路線，資訊全部都在系統中查得到，民眾可搜尋「台東有公車」直接下載App。

交觀處表示，即日起至廿日也推出五大抽獎活動，分享超直白台東有公車影片、搭市區公車填問卷、App智慧公車導遊體驗及市區公車拍窗貼、市區公車電子票證搭車等都可參加抽獎，獎項有飯店住宿券、旅遊基金、台東好玩卡等。

民眾建議有首、末班車發車時間

王姓民眾試用後表示，可以查詢自己要搭的公車還有幾分到站，這點的確很方便，不過因台東公車班次很少，許多路線一查詢都是「未發車」，建議也能標明首、末班車發車時間，此外，在查詢路線時，也只能查詢現有公車站名，遊客並不一定知道站牌的名稱，感覺使用上會有點不方便。