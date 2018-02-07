〈南部〉台南好行春 景點交通疏運到位

2018-02-07

雙層巴士賞景9日啟航

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應春節假期交通，市府已完成月津港燈節、鹽水蜂炮等活動及安平古堡、赤崁樓等景點的交通疏運規劃，建議遊客多利用串連各景點的大台南公車、T-Bike，還有將於二月九日啟航的雙層巴士等公共運具來規劃行程，民眾「乘興而來 」，避免塞車「掃興」。

台61線最後一段已打通

代理市長李孟諺昨率市府團隊合力宣傳，宣布高鐵台南站Ｕ型車道在年節前開放使用，多一個停車彎，減少到站遊客提重行李步行距離；以及今年台六十一線最後一段通車了，如果高速公路塞車，可考慮利用快速道路節省時間。

李孟諺表示，台南春節期間不只返鄉人潮，更是國內、外旅遊熱點，台南近年有許多新的景點，美食文化也一再在網路上被推廣，許多巷弄經過整理也成為打卡新熱點，因此每年認真規劃春節交通因應措施，也成立群組即時掌握最新狀況作改善。

111線公車串連8大景點

交通局長林炎成表示，台六十一線（七股交流道至十分交流道）及東區平實路、裕永路已經完工通車，往西濱觀光景點及市道一八○線至永康交流道的行車會更順暢，全市一一一條公車路線，串連台南地區的二大活動、八大景點，同時，T-Bike站點已增加至五十三處，部份智慧型T-Bike也上路，提供低碳運具的選擇。

交通疏導摺頁免費索取

交通局也印製「107年台南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可於國道服務區、國家風景區管理處、車站及各古蹟、藝文中心等地免費索取。

交通局表示，為了能即時處理春節期間的交通問題，將開設「交通疏運指揮中心」，自二月十六日至廿日每天均有人員輪值，監控全市各主要道路的車流情形，專線電話二九八八九四四。委外拖吊春節期間配合警察單位進行交通障礙排除，維持廿四小時領車作業。