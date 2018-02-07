〈南部〉C-BIKE使用人次 去年較前年增3成5

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車C-BIKE去年使用人次達四百五十萬人次，比前年增加三成五，值得一提的是，冬季大眾運輸免費上路二個月，騎C-BIKE轉乘捷運人次比例提高為二成二，互相達到加乘運量的效果，有效減少污染。
站點增加 去年450萬人次使用
高市C-BIKE前年底建置一百八十六站，去年擴增至三百站，站點增加也帶動運量提升，使用人次從前年的三百三十三萬，增為去年四百五十萬，增加比例達三成五。
冬季免費 C-BIKE轉捷運達2成2
環保局表示，巨蛋站、中央公園站、凹仔底站最受歡迎，冬季大眾運輸免費上路二個月後，熱門站轉為巨蛋站、後驛站、凹仔底站，若以巨蛋站為例，月使用人次達一萬一千人次，比未實施前增加三．五％。
值得一提的是，冬季大眾運輸免費實施二個月，各運具運量均有明顯提升，C-BIKE與捷運轉乘人次比例從一成八提升至二成二，凸顯民眾利用公共腳踏車轉乘大眾運輸，減少私人運具造成污染影響。
捷運平日尖峰 增幅近2成7
捷運平日尖峰時段平均增幅近二成七，紅線以橋頭糖廠站、橋頭火車站、中央公園站、後勁站等增加最多，橘線則是市議會站、衛武營站、信義國小站、鳳山站最多，吸引郊區民眾搭乘，改變通勤習慣。
至於市區公車與公路客運部分，增幅超過二成路線分別是社區巡迴公車H11、H12、市區公車8025、快捷公車國道快捷（美濃）606、市區公車070，尤以市區前往旗山、六龜、寶來等地區最熱門。