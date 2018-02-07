〈南部〉東縣幸福住宅 至少114戶供申請

2018-02-07

即日起至3月16日受理

〔記者張存薇／台東報導〕平價的幸福住宅是台東縣重要住宅政策，不過因為自備款落在七十五萬至一百萬間，部分符合承購資格者最後放棄簽約，至少還有一百一十四戶可選屋，縣府建設處本周將重新公告開放申請，即日起至三月十六日第一波順序的資格不變，若還有餘屋，會再放寬家庭年收入資格。

縣府為了幫經濟較弱勢及年輕族群買得起自己的家，因此推出三百戶平價幸福住宅，原本已全部完成抽籤選屋程序，但有的民眾考量自備款較高、擔心無力負擔而放棄簽約，建設處說明，目前共有一百卅戶確定簽約，另有五十六戶選屋者需在廿七日前簽約及繳保證金十萬元，因此至少還有一百一十四戶可在開放申請。

建設處指出，原本考慮放寬家庭年收入資格，與財政及經濟發展處協商後，決定第一波重新申請維持原資格，也就是家庭年所得收入低於主計總處公告的百分之五十分位點以下，依最新數據為五十七萬五百六十四元，另同戶直系血親超過兩人、每增加一人所得標準可提高十五萬元，申請至三月十六日止，洽詢電話：（089）346850、353296。

有餘屋 放寬家庭年收入資格

建設處表示，如果第一波申請到最後選屋、簽約仍有餘屋，將開放家庭年所得百分之六十分位點以下民眾申請，第三順位為七十分位點以下民眾。

財政及經濟處表示，縣府訂的自備款則為房價的三成，不過有七家銀行同意依信用狀況提高貸款至七﹒五成至八成。