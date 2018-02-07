〈南部〉屏東小琉球新救護船 最快3月啟航

2018-02-07

廠商負起重症後送聯繫窗口

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前天深夜黑鷹直昇機從台東蘭嶼飛回台灣卻失聯，全台離島的醫療後送議題再度浮上檯面，屏東離島小琉球的救護船「和安號」去年底報廢，新船「慈航輪」又尚未服役，重症後送出現空窗期，屏東縣衛生局已指定未來營運救護船的廠商作為窗口，負責聯繫公營交通船及海巡署艦艇載送的應急服務。

小琉球每年上百萬觀光人潮，但僅衛生所及診所提供醫護，醫療資源不足，嚴重傷病患需後送至屏東東港就醫；島上雖有小飛機和直昇機起降場，民國九十九年後就不曾有飛機起降載回本島救援，大多採船隻運送。小琉球唯一救護船「和安號」已服役廿二年，目前由非醫療專用公營交通船或海巡艦載送。

未來要求30分鐘內送抵東港

屏縣衛生局副局長李佳芳指出，兩年前投入五千萬元興建新船，最快今年三月初就能啟航，未來除要求在三十分鐘以內抵東港，且新船將改進舊船的缺點如材料、內部裝設及無障礙運送空間等，還會加強夜間導航及紅外線偵測水中異物的功能，以符合緊急醫療的需求。

李佳芳說，小琉球離東港不遠，以船運為主，原則上不會發生直昇機夜航的風險，舊船去年十一月底報廢之前，就已公開招標由鴻洋公司得標未來救護船的載送業務，該公司必須於目前空窗期間，負起載送急重症患聯繫窗口責任。