〈台北都會〉〈台北過好年系列一【親子篇】〉春節親子遊 3大場館不打烊

動物園、天文館、兒童新樂園
〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕農曆春節期間不少家庭安排出遊，適合親子共遊的台北市立動物園、天文科學教育館、兒童新樂園三大社教場館春節不打烊，三場館僅在除夕（二月十五日）閉館，大年初一（二月十六日）至初五（二月廿日）開放營運，動物園配合生肖狗年，推出狗年特展，並準備千個紅包，讓民眾沾沾喜氣；抓緊春節商機，兒童新樂園、天文館、科學教育館聯手推出「歡樂新春旺三館」套票，花兩百元就能暢遊三館。
除夕閉館 初一至初五開放營運
動物園循往例於除夕休園，初一早上九點開園，初二至初五則提早到八點半「迎賓」，春節期間在入口售票處購買狗年限量紀念門票。位於兒童動物區入口處的「旺事如意─狗年生肖特展」，首次使用遊戲闖關APP搭配數位學習單，引領大家認識與「狗」有關的動物大小事，還有Ｑ萌可愛的野生動物向民眾拜年。
推套票優惠 還有新春限定活動
春節放假結束後，緊接著就是開學日，天文館安排較為輕鬆活動，初一至初五在球型宇宙劇場推出「早鳥免費看」電影，上午九點自由入座。初一、初三、初四以及初五這四天，宇宙劇場每日都會多加演一場電影。
天文館旁邊的科教館，除多項常設特展可參觀，還有新春限定活動，包括舞龍益智玩遊戲（行動導覽APP）、「旺旺福狸狗」摺紙ＤＩＹ等。大年初一上午十一點、下午兩點，凡看到科教館吉祥物「科寶」、「科妞」說出吉祥話，可免費獲得限量喜糖。
兒童新樂園方面，除夕當天會休園外，初一到初四開園時間將延長為上午九時至晚間八時、初五為上午九時至晚間六時，截至二月二十日以前，售有歡樂新春旺三館套票，二百元就可玩賞兒童新樂園、科學教育館與市立天文館三座場館。
另買套票，還可享兒童新樂園大型遊樂設施無限次數搭乘，並體驗天文館的宇宙劇場及立體劇場；此外，兒樂在初一至初三期間，還會有吉祥物與財神爺在園區內拜年，贈送設計紅包袋與紀念品；最後是初一至初五的「說好話過好年」，只要遊客到遊客服務中心說出吉祥話作為通過密語，就會贈送比利時軟糖，每天限量三百份。
智慧館 陪你過年讀好書
〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年農曆春節假期六天，愛書人不寂寞，台北市立圖書館各分館及民眾閱覽室，除夕（二月十五日）至大年初三（二月十八）休館，初四（二月十九日）、初五（二月廿日）對外開放上午九點至下午五點，初六（二月廿一日）則恢復正常服務時間，為提供讀者便利借還書，設置於捷運、鐵路車站及其他人潮聚集處的「FastBook」全自動借書站及智慧館圖書，仍持續提供服務，春節閱讀不打烊。