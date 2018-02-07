〈台北都會〉活化空間 新北公幼今年增86班

2018-02-07

提供逾兩千幼兒就讀

〔記者賴筱桐／新北報導〕公立幼兒園僧多粥少，私立幼兒園又收費昂貴，許多家長抱怨育兒環境不友善，是造成少子化的因素之一；新北市府近年運用閒置的公共空間增設公立幼兒園，今年將再擴增八十六班、提供兩千三百一十五名幼兒就讀，累計到今年底前，全市公幼達到四百三十班，數量居全國之冠。

市府教育局副局長黃靜怡指出，新北市公幼的中籤率平均四成，偏遠地區可達五成，市府盤點可用的公共場域，將餘裕教室釋出、校舍內部空間重整、加上新建案回饋的公益空間等，今年將增加八十六個公幼班級，其中包含非營利幼兒園四十一班，增加兩千三百一十五個名額。

行政院推動「私立幼兒園公共化」政策，將補助就讀私幼的家庭，每人每年兩萬元至七萬元不等的學費，最快今年九月上路。

對此，市長朱立倫昨天表示，政府補助的是業者，難以確保經費全部用在幼兒教育上，政府應該運用公共空間增設公共托育中心及公立幼兒園，私托公有化只不過是經費補助而已，不一定能達成真正的公平正義或符合家長需求。

年底前公幼達到430班

朱立倫說，新北市目前有三千多位幼兒進入公共托育中心，近六千位進入公共托育聯盟，總計近九千人在公共托育體系；在公立幼兒園部分，截至去年底已有三百四十四班，今年底前將擴增八十六班，總數達四百三十班，累計將有一萬一千六百七十五名幼童進入公幼體系。

民進黨籍市議員李倩萍認為，不論補助私幼或增設公幼，對家長都是好事，樂見市府增設公幼，但公幼因為收費平價，家長擠破頭，在沒有招生壓力的情況下，競爭力恐下滑，品質產生疑慮，廣設公幼也可能造成與民爭利；反觀中央補助私幼，家長可依需求有更多元的選擇，讓公幼和私幼良性競爭，健全幼教產業發展未嘗不是好事。