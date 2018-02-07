〈台北都會〉〈寒流發威〉社福中心 老人領不到暖暖包

2018-02-07

〔記者鍾泓良／台北報導〕今年最強寒流上月底來襲，市府在一月廿九日啟動禦寒機制；中正區忠勤里長方荷生表示，上週他準備的暖暖包全發完，因此請老人到中正區社福中心、老人服務中心領取往年都有的暖暖包。然而許多老人都跟他反映今年沒發放，一問之下皆稱今年沒錢，讓他決定上臉書募暖暖包。而社會局前天再跟他聯絡時，表示願意撥款一萬元資助，讓方氣憤地說，這筆錢連里內的一百個老人都無法照顧，更何況是中正區四百多位老人。

方荷生表示，往年冬天，包括一○五年霸王寒流時，社福中心、老人中心都會準備暖暖包給弱勢老人取用，但今年號稱本世紀第二長的寒流，但市府卻像麻痺一樣沒有準備；就算反映，對方也回覆只願意給一萬元；若以一包一三五元計算，一萬元也買不到一百包，連自己里內的老人都照顧不了。

方荷生解釋，老人家未必喜歡發放禦寒衣物的款式，而且這種天氣就算穿再多，老人家都還是不舒服，「如果老人家手上有會發熱的暖暖包，就不會那麼不舒服」。他也建議，社會局在天寒時都會派志工去關心老人，與其期待各里長或老人自己去領取，應該在訪查時就一併發放。

社會局︰里長可先買再請款

社會局老人福利科長葉俊郎表示，老人中心無預算或寒冬物資上限只有一萬元，純屬溝通上的誤會。他說，一月底寒流來襲時，社會局編列十四萬元給全市十四個老人中心，一個中心一萬並非上限，若各區里長有需求，都可先購買，再向社會局請款，沒有上限，社會局會用五十五萬元的民間捐款代墊。

而里長建議社工訪查老人時就直接發放禦寒物資，葉俊郎說，天氣冷時志工都會加強訪查詢問老人是否需要禦寒物資，但有些老人其實排斥社工訪查而無法接觸。