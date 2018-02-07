〈台北都會〉「瀝青豬頭皮」誰管 衛生局、市場處互踢皮球

2018-02-07

新北市非法加工品流入環南市場

〔記者蕭婷方／台北報導〕新北市上週查非法加工廠使用瀝青拔豬毛，製成豬頭皮流入北市環南市場六攤商，進貨時間分別有兩週到十個月不等，民眾食安成問題。北市衛生局食安官王明理昨受訪時表示，該案為北市查獲第一起，已行文要求各攤商豬肉屠體與除毛作業「盡量都要在合法工廠」，至於是否落實則要仰賴市場處的管理員與自治會；北市市場處卻表示，管理員僅負責日常行政，加工廠不在傳統市場內，市場處管不到，兩個單位互踢皮球，成食安漏洞。

衛局︰仰賴管理員與自治會巡查

實際走訪傳統市場，攤商前雖然都會掛有合格的「屠體證明合格」證書，但是攤商加工、合作代工廠目前仍難以完全約制，目前僅有合法的加工廠，主管機關能於成立工廠申請流程進行相關管制，若遇非法工廠就難以管制；此外，北市零售食品並未全面建立溯源機制，若在違法工廠加工，除非舉報否則不容易查獲，成食安一大漏洞。

王明理表示，北市傳統攤商近年出現有「世代不交替」，以往豬肉屠體送到市場，大多攤商會自行除毛、分切，現許多店家因為年紀較大、體力有限，會委託工廠代為處理屠體，市場漸出現「精密分工」的現象。

王明理表示，此次事件爆發後已請市場處通知北市所有公有市場、私有市場攤商，每家合格的食品工廠也都會有食品登錄字號，「希望所有業者屠體分切與除毛都要在合格的工廠處理，不應交由非法代工廠」；至於攤商是否確實執行，王說，要仰賴市場處的管理員與各市場自治會日常巡查，衛生局也會不定期抽檢。

市場處︰加工廠不在市場 管不到

不過，北市市場處受訪時表示，管理員與自治會僅負責一般業務，加工廠不在市場範圍內根本管不到。

市場處也說，目前非法加工廠僅仰賴衛生局依照食品安全管理法裁處，除非所有食品建立來源追溯機制，否則只能對重點食品進行來源追溯，「勸說」攤商販賣產品時，告知消費者產品來源。

對此，王明理無奈說，非法工廠本就不應該存在，若設立在遠離市區的山上，查緝也十分困難，僅能呼籲全民共同監督。