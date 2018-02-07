〈台北都會〉基隆救護網 無線電通訊數位化

2018-02-07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市消防局緊急救護網，啟用全新數位化的無線電通訊系統，緊急醫療網的五大醫院急診室都可接收清晰通話，先行掌握病患資訊並做好醫護準備，預計明年救災、救護系統全部完成數位化，讓救災、救護零死角。

明年救災、救護系統全部數位化

基隆市長林右昌與消防局長陳龍輝昨天測試新的數位化通訊系統，即使將無線電手機丟入水中，通訊品質仍然清楚；林右昌說，消防救災設備包括消防衣和全罩式頭盔等，這幾年有大幅提升，未來救災、救護無線電通訊數位化之後，通訊涵蓋範圍可從過去的五十％提升到九十五％，維護市民生命財產安全。

陳龍輝指出，基隆市多山，多數住宅位於山坡陡峭或山坳地區，市區也有高樓包夾、巷道狹窄，造成許多無線電通訊死角，市府編列一千四百多萬元分年建置新式數位化無線電通訊系統，全面汰換舊款類比式無線電系統及相關裝備。

陳龍輝說，去年優先架設救護無線電通訊網路，分別在基隆山、五分山及大武崙砲台設置中繼站，今年還要在汐止五指山再增設中繼站，四個中繼站微波「網網相連」，通訊涵蓋範圍提高至九十五％，其餘的五％就以攜帶方便的機動式中繼通訊設備補充。

他表示，今年已開始建置救災台數位化設備，將建置二一○台手提機、車裝台五十九台、固定式基台二十五台，希望能夠在明年啟用。