〈台北都會〉愛心過好年 新北送1800平安袋

2018-02-07

〔記者何玉華／新北報導〕農曆春節快到了，新北市轄內一百五十九個派出所將提供「實物平安袋」，九十座宮廟、寺院也供應熱食，設在市府二樓的「新希望關懷中心」也不打烊，春節連假的每天上午八點至下午六點有專人服務，協助遭遇急難、有緊急需求的民眾及時獲得救助協助，平安過好年。

副市長侯友宜指出，去年春節期間，市府及各派出所準備的一千八百份「實物平安袋」全數發完，員警也協助民眾緊急採買民生物資如嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等，有卅四件服務個案，貼心作為獲得好評，社會局今年再度準備一千八百份「實物平安袋」，宮廟也提供熱食，協助有急難需求的民眾。

備妥備用金 方便員警助人採購

「實物平安袋」內有米粉、白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭等，供民眾果腹之需，若有其他特殊需求，如嬰幼兒奶粉、尿布等，市府也在各分局備妥「備用金」，方便員警快速採購協助，不讓員警自掏腰包。

社會局長張錦麗表示，設在市府二樓的「新希望關懷中心」，春節期間仍有專人值班，協助遭遇急難事件的弱勢民眾及時獲得救助資源，包括設籍外縣市的弱勢民眾返鄉缺乏車資，可向中心或附近派出所申請；另外，獅子會300B2區總監湯富龍昨天捐贈外套一批，讓弱勢民眾穿暖過年，有需求的弱勢民眾可到中心領取。

市警察局長胡木源表示，「實物平安袋」已經分送到各派出所，另有備用金，全市十六個警分局、一百五十九個派出所值班警員，如遇民眾有急用或在巡邏時發現需要援助者，會主動給予協助。

90宮廟、寺院 除夕起供應熱食

市府民政局主任秘書陳怡君說，全市有九十座宮廟、寺院從除夕夜開始提供平安餐及熱食，民眾若有需求，也可以到宮廟飽餐；春節期間，街友需要安置或保護者、急難救助及馬上關懷需求者，都可撥打「一九五七」服務專線。