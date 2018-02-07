〈北部〉宜蘭旅宿業者 憂遊客直奔花蓮

2018-02-07

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕「接下來日子恐會很難過！」蘇花改蘇澳至東澳段通車，宜縣旅宿、餐廳業者擔心觀光客直奔花蓮，不在宜蘭停留，衝擊觀光產業；不過，也有業者持樂觀態度，認為「車潮就是錢潮」。宜蘭縣政府工旅處指出，確實會有衝擊，宜縣要發展優勢與特色，加強社造與在地文化的連結，與花蓮作出區隔，讓遊客願意留宿宜蘭。

蘇花改對花東居民與觀光客是「安全回家的路」，為通車感到歡喜；但礁溪阿先湯泉養生會館老闆孫顏美卻憂心，蘇花改通車，會讓遊客路過宜蘭直奔花蓮住宿，對旅宿與觀光會造成衝擊，通車初期的「嚐鮮」效應會更為明顯，縣府與業界都應做好因應。

孫顏美建議，旅店除了提升服務品質、增加亮點，也應規劃宜蘭山、海、秘境的深度旅遊，推出創意美食，縣府也可多辦行銷活動，吸引遊客留在宜蘭。

南方澳小吃阿芬鮮魚湯老闆宋淑芬坦言，蘇花改蘇澳到東澳段通車，恐影響民眾停留南方澳意願，若後年全線通車，影響會加劇。「接下來日子恐會很難過！」海產店業者林旻德也說，雪隧通車後，北宜公路坪林店家生意大受影響，蘇花改通車，南方澳也會受到衝擊。

但有業者持樂觀態度，南方澳蒸煮流海鮮店老闆郭修財認為，車潮就是錢潮，蘇花改通車南下、北上車流匯聚蘇澳，即便塞車，遊客也得吃飽再上路，通車首日他的業績就比同期增加三成。

縣府工商旅遊處長李岳儒指出，宜蘭遊客人次每年逾七百萬人，蘇花改通車可以將旅遊動線拉動大南澳，會在當地規劃露營區，疏緩其他風景區負荷，縣府也會加強行銷，建立觀光品牌，例如礁溪溫泉就有一定知名度，觀光設施與服務品質也要提升，宜蘭有豐厚的社造與在地文化，可發展深度旅遊，這些都是宜蘭的優勢。