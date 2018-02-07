〈北部〉劇毒僧帽水母 花蓮海岸也現蹤

2018-02-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕自台東烏石鼻漁港及杉原灣沙灘，出現大量藍紫色、身軀長長的「僧帽水母」屍體後，花蓮沿岸也有民眾發現「僧帽水母」陸續現蹤，一名楊姓遊客昨天在花蓮七星潭礫石灘上發現多達十九隻水母屍體；東部海岸國家風景區管理處提醒遊客，屍體和活體一樣具毒性，千萬不要觸碰。

被稱作世界第三毒的「僧帽水母」，近日在台東海域大爆發，一度引起民眾恐慌，花蓮七星潭、花蓮溪出海口及海岸邊等地，也陸續有民眾發現僧帽水母的屍體。花蓮一名楊姓遊客超大膽，他在海灘撿拾水母屍體、數量高達十九隻，還全部集中在七星潭一塊大石頭上「拍照為證」，他並強調自己有做防護措施。

東管處副處長高堂貴說，近日於東部海岸海岸邊發現許多僧帽水母屍體，雖已死亡，但已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在死亡數小時內仍有劇毒，民眾務必小心避免碰觸，如不慎被螫傷除儘速就醫，也可到東管處各遊客中心尋求協助。

東管處說，碰觸到僧帽水母後，會造成皮膚劇痛並留下紅色鞭痕，約二至三日才能消散，毒素還可能滲入到淋巴結、引發過敏反應；花蓮縣海洋生態保育協會成員潘先生說，近年花東沿岸不只僧帽水母現蹤，其他種類的水母也相當多見，除受海象、氣候變遷影響之外，推測農業肥料營養鹽流入海中，導致近岸海域海水優養化、促使海藻增生，又因水母、藻類共生，才會出現水母數量遽增現象。