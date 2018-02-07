〈北部〉民進黨宜縣議員初選 三星陳文昌出線

黃錫墉批強渡關山 不排除參選到底
〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選民調爭議，縣黨部執委會調查後，昨開會決議提名民調獲勝的議長陳文昌參選，但未來若司法確認違反選罷法將撤銷提名。陳文昌說，尊重決議；對手黃錫墉則痛批此舉強渡關山，不排除參選到底。
下屆三星議員應選一席，民進黨有議長陳文昌、三星鄉長黃錫墉爭取提名，因協調不成，一月二十三日辦理民調，民調結果公布，陳文昌以六十％比三十％支持度勝出；黃錫墉指控陳文昌陣營「闖民宅，強接電話」，並到地檢署提告。
民進黨宜蘭縣黨部執委會一月二十六日開會後組成專案調查小組，調查報告交付臨時執委會討論，原訂一月三十日公告的十七名議員提名名單，一併延到昨天公布。
黨部：若確認陳違反選罷法 將撤銷提名
縣黨部發表聲明，民進黨三星議員提名作業，黃錫墉已經提出告訴，基於尊重司法調查，黨部停止原定調查工作，遵循司法程序辦理；而依照黨內初選機制，提名民調勝出者參選，日後司法如果確認有違反選罷法，再作撤銷提名處分。
針對縣黨部決議，陳文昌表達尊重，他說會全力爭取鄉親支持，為民進黨保住三星鄉唯一議員席次，力拚議長連任；黃錫墉回應，初選民調有瑕疵，陳文昌正當性不足，縣黨部手法粗魯、強渡關山，假使民意支持，他不排除參選到底。
宜蘭縣年底五合一選舉，民進黨宜蘭縣黨部完成兩波提名名單，扣除大同及南澳兩個原住民鄉鎮，鄉鎮市長有羅東鎮、壯圍鄉、五結鄉懸缺；縣議員有壯圍鄉、礁溪鄉各缺一席，鄉鎮市民代表提名名單也有不足。縣黨部主委林進財說，春節過後，縣黨部要下鄉徵詢地方意見，預計下個月確定年底選舉參選陣容，配合縣長提名人選啟動選戰列車。