〈北部〉新竹縣定古蹟湖口三元宮 走春拜武財神

2018-02-07

年初一發招財能量卡

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣縣定古蹟—湖口三元宮新春祈福系列活動，由天官武財神安座大典揭開序幕，廟方在廟埕設置一座四．五公尺高武財神花燈，並將在年初一分送三千個平安招財能量卡，年初九舉辦行春宴食福遶庄，歡迎民眾到老街走春。

三元宮管理委員會主委羅美搖表示，三元宮位在湖口老街觀光區，主祀三官大帝，為帶動老街人潮，自雲林北港武德宮恭迎武財神分靈，四日舉行安座大典，提供信眾祈求財運。

迎接農曆春節，三元宮打造一座含基座約四．五公尺高的武財神花燈放置廟埕，可愛版的武財神十分吸睛。羅美搖說，民間習俗，天官武財神手持九節鞭和金元寶，庇佑一整年財源滾滾；管委會也準備三千個平安招財能量卡，年初一上午八點開始贈送。

年初九春宴食福遶庄

羅美搖表示，依習俗，管委會於正月初六下午三點，以大旗、鑼鼓恭迎北港天上聖母蒞臨三元宮，初九上午七點天官賜福行春宴，眾神遶庄祈求平安，今年由湖口村輪值，近午將在廟後的客家生活文化廣場舉辦食福活動；正月十五元宵節（三月二日）為三官大帝天官誕辰，舉行春季祈福儀式；正月十六演酬神戲。

湖口鄉公所說，「行春宴」以三元宮為祭祀中心，每年由湖鏡、湖南、湖口、長安、長嶺與羊喜窩等五村六庄輪流舉辦，是定期祭祀後的郊野盛宴，薪傳百年，深具特色。