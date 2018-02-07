〈北部〉雪霸驚豔 臺灣野山羊大啖咬人貓

2018-02-07

紅外線自動相機拍攝到影像

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處（簡稱雪霸處）為捕捉園區內珍貴動物的身影，委託私立東海大學研究團隊以紅外線自動相機拍攝瀕臨絕種或珍貴稀有的保育類動物身影，雪霸處振奮地表示，首度發現臺灣野山羊開心大啖咬人貓身影，這是國家公園首次拍到影像。

雪霸處說，臺灣野山羊在保育類野生動物名錄中被列為珍貴稀有（第二級）的物種，屬於臺灣特有種的牛科動物，是台灣唯一的野生牛科動物，為草食性，特徵為公羊、母羊頭上都有一對角，終生不會脫落，在雪霸園區數量稀少。

雪山棲地少污染與人為開發

雪霸處過去曾拍攝到水鹿、黃猴貂等珍貴保育類動物，拍到臺灣野山羊還是首次，畫面中更可以見到臺灣野山羊大啖咬人貓覓食狀況，自然又生動，也證實雪山區域少污染與人為開發，才能保有珍貴動物的棲息空間。

雪霸處副處長鄭瑞昌表示，以往偶有文章提到臺灣野山羊會取食咬人貓，但均無影像紀錄，至於臺灣野山羊愛吃的咬人貓為蕁麻科草本植物，臺灣低海拔至高海拔山區均有分布，全株尤其是葉子兩面長滿內含蟻酸的針刺狀焮毛，皮膚碰觸到後疼痛難耐可達一至二日。

雪霸處指出，臺灣野山羊多棲息於原始針葉林、針闊葉混生林及闊葉林，善於裸露的碎石陡坡活動，通常單獨行動，以蕨類、草本植物和嫩葉為主食，體長八十至一百一十四公分，喜歡在清晨和黃昏時分出動覓食，有強烈的領域性，會把分泌液塗在經常出沒路線的樹上。

過去曾有山友於武陵、觀霧及雪見地區發現過臺灣野山羊紀錄，過去因盜獵販售或食用情形導致族群數量減少，不過在禁伐天然林政策奏效下，棲地環境獲得改善，族群逐漸恢復。