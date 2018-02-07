〈北部〉《桃園》阿婆凍死？ 棲身防火巷今相驗

2018-02-07

〔記者李容萍、許倬勛／中壢報導〕窄巷悲歌！入冬最強寒流來襲，中壢區中央里一處防火巷、已拆屋成斷垣殘壁的破屋，昨天發生露宿在內的八十一歲張姓老嫗往生，中央里里長楊萬焙前往了解後在臉書PO文稱：「阿婆凍死了！」因為阿婆「住」的環境無法遮風蔽雨，被發現死亡時嘴唇發紫，就連棉被也是濕的；警方獲報後趕往處理，請來社工、殯葬所人員處理後事，死因是否為凍死，今將報請檢察官相驗調查。

楊萬焙表示，張姓阿婆原本住在台北市萬華區，她與五十三歲的養子在中央里租房子住了六、七年，與養子養了一條狗，去年因為租住處改建，房子被拆掉大部分，僅剩殘餘屋頂，母子倆就窩在防火巷內的破屋子，生活用品全堆在內，窩居處沒床、沒牆壁，根本無法招架日曬雨淋；據他了解，阿婆僅靠著一點積蓄，與打零工的養子相依為命。

社會局曾介入協助 母子不願接受安置

楊萬焙說，阿婆本來身體不錯，但這一年多來因長期營養不良，不僅變瘦、身體也站不直，養子則是遊手好閒，整天窩在公園。里長雖曾通報市府社會局介入協助，但母子卻不願接受安置，直到昨天鄰居發現阿婆養的狗不斷哀嚎，且不見阿婆身影，於是報警處理，他和派出所員警到現場查看時，發現阿婆已經斷氣，不久後返回的養子則稱不清楚發生什麼事。