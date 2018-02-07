〈北部〉花蓮年貨大街 週六起開賣5天

2018-02-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮年貨大街本週六（十日）登場，一百一十五個攤商一連五天進駐花蓮東大門夜市各省一條街旁，販售年節必備年貨、伴手禮及農特產品，民眾只要消費滿兩百五十元，就可兌換摸彩券乙張，每天都有機會將iPhone X、五十吋LED液晶電視等大獎帶回家，攤商為了響應公益，加碼金也預計全數捐出，鼓勵民眾捐發票換取祈福卡。

花蓮今年年貨大街展售活動，共規劃伴手禮、年貨及農產品等三大特色展售區，滿足民眾「一次買足」的需求，其中又以販售花蓮在地農漁特產品的攤商最多，提供小農及農會自產商品。

花蓮年貨大街今年響應公益，預計將活動最後一天攤商所提供的活動加碼金，捐贈給公益團體，另規劃「捐發票換祈福卡」活動，民眾只要攜帶五張今年一至二月份的統一發票至活動服務台，即可兌換祈福小卡。

縣府農業處長羅文龍說，展售活動自十日至十四日止，營業時間為下午六時至十時，活動首日將提早於下午四時開賣，縣長傅崐萁會在下午六時許開始發放限量開運紅包。

羅文龍說，民眾凡於活動會場摸彩攤位消費，每滿二百五十元，即可憑消費證明兌換摸彩券；每日還可兌換限量五十元現金折價券及可愛逗趣的狗年小提燈（每日限量兌換完為止）。活動期間每天都會抽出頭獎iPhoneX 64G、貳獎東元五十吋LED液晶電視，另有花蓮翰品酒店外帶年菜兌換券、會場千元現金折價券等，活動最後一日更加碼抽出Dyson小家電組（無線吸塵器、吹風機）及Gtech Multi＋無線除蟎吸塵器。