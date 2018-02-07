〈北部〉富里稻田環境 獲日本認證特Ａ級

2018-02-07

羅山、學田2有機米產銷班 共60公頃

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮富里鄉農會去年向日本的「米．食味鑑定士協會」申請水田環境鑑定，經過該協會的鑑定士進行三個多月調查，在羅山、學田二個有機米產銷班進行水田生態調查，發現包括鳥類、兩棲類、昆蟲等多達五十三個物種，生物多樣性豐富，以總分一百二十四分獲頒該協會的「水田環境特Ａ認定証」。

日本米．食味鑑定士協會會長鈴木秀之，昨特別遠從日本來台，頒贈編號「TW01」的「水田環境特Ａ認定証」證書給富里鄉農會的富里有機米產銷班第一班，包括羅山、學田的有機米農，二個產區合計有六十公頃的水田獲得認證（見圖，富里鄉農會提供），成為台灣第一個獲得特Ａ認定証的產區；而比富里鄉晚一個月申請認證的池上鄉農會，也獲得水田環境特Ａ級認證，七日也會進行頒證。

台灣唯一獲得協會「水田環境鑑定士」的簡碩宏，去年七月起持續到九月底在田區進行生物調查及水質檢驗。簡碩宏說，富里位處山與平原的交界處，又有溪流貫穿，擁有「里山」的環境，各項水質檢定（化學需氧量、氨氣、亞硝酸、硝酸、磷酸）驗出的數字都遠低於特Ａ的容許量，比如亞硝酸的特Ａ基準是○．○五～○．○七mg/L，羅山僅有○．○○五mg/ML，潔淨程度堪稱台灣第一。

簡碩宏也說，水田環境最重要的判定基準在於生物多樣性，發現物種多達五十三種，從拉氏清溪蟹、菊池氏細鯽、米蝦、蝦虎、長臂蝦、豆娘、侏儒蜻蜓及幼蟲水蠆等水生物種，也有鳥類、蛇類、蛙類、蜘蛛等，生態系很完整。

代表受證的富里鄉農會總幹事張素華說，富里鄉種有機米二十四年歷史，尤其羅山有機村全村八十公頃都沒有農藥、化肥，無鄰田污染，灌溉水源頭來自秀姑巒溪上游的螺仔溪，且村子有自己的污水處理設施、污水下水道，經過處理的水才排出，能得出這樣的結果不意外，今年將持續增加認證面積至八十公頃，進一步打響富麗有機米品牌。