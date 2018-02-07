〈北部〉頭屋今年度總預算 苗縣府將逕行審定

2018-02-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉公所送審的今年度總預算，較往年增加約二千八百萬元，頭屋鄉代表會認為浮編，全數刪減，昨天苗栗縣府第三次協調（見圖，記者彭健禮攝），雙方仍未達成共識，將由縣府逕行審查編定；鄉代江貴熙是鄉長江村貴的胞弟，也不贊成哥哥，批評苗縣府逕行審查的作為，等同架空代表會監督權。

三次協調 所會無共識

苗縣府秘書長陳斌山表示，依「地方制度法」，鄉鎮市公所對於代表會審查通過的預算案，若認為窒礙難行，得報請縣府協調；苗縣府邀集雙方表述、協商，但頭屋鄉公所、代表會堅持不退讓，經三次協調，無法達成共識，依法由苗縣府逕行審查編定。

陳斌山說，苗縣府的立場為「公親」，卻因代表會認為偏頗成了「事主」，讓人感到無奈，他強調，縣府將就代表會通過刪減的項目，由各處室業務單位審查編定，有需要者恢復、若不需要者也會刪減，不會偏頗。

預算遭代表會刪2800萬元

江貴熙指出，近三年，鄉公所年度總預算約一億一千、一億兩千萬元，公所今年卻增編到一億四千萬元。其中，新增小型零星工程一千萬元、鄉民運動大會一百五十萬元、辦理都市計畫土地畫出山坡地範圍計畫一百廿萬元、中秋節活動經費八十萬元等項目，另，辦理鄉內道路刨除翻修等改善工程，也由去年一百萬元增加到六百萬元等。

江貴熙說，公所自有財源有限，應設法爭取補助，像小型零星工程一千萬元都是出自鄉庫；鄉運、秋節活動，公所過去都沒辦理，何須新增。

江村貴表示，近年來，公所決算都到一億四千多萬元，公所根據決算金額編列今年度總預算，沒有浮編，代表會卻為反對而反對，他無法接受。

不過，頭屋鄉總預算被刪今年不是最多，一○三年度總預算公所編列一億二千多萬，被代表會大砍八千八百多萬元，僅保留人事費、業務費及基本建設經費，當年度公所也報請苗縣府協調，由苗縣府逕行審查編定為九千多萬元。