〈北部〉人行廣場啟用 新竹火車站變裝

2018-02-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹火車站人行廣場景觀改造工程完工，昨天啟用。行政院長賴清德剪綵後說，他能感受到新竹市的蛻變，對市府要續推總經費五十億元的大車站計畫，會全力支持，還強調新竹市組「新竹幫、幫新竹」，「也算我一份」。

人車分流 計程車載客區拆除

這項工程最大的改變是友善行人，提供可容納一千五百人的人行廣場，並規劃汽、機車臨停及停等區的人車分流，並將過去計程車載客區拆除，把空間還給行人。

賴清德昨與新竹市長林智堅、立委柯建銘等人共同剪綵，他說，去年九月接任行政院長後已第四度到新竹市，看到這個城市的改變，過去為人詬病的地下道及站前人車壅塞情況都改變了。

50億大車站計畫 賴揆允支持

賴清德說，有人把縣市長比喻為「船長」，他認為一個市長更像是「媳婦」的角色，因為好的媳婦要會「持家」，這個家才會興旺，而「船長」的角色是把城市帶向美好的未來，他認為林智堅具備這兩種角色。

林智堅說，後站的新竹轉運站即將完成，因無法連接前站，且沒有無障礙設施，決定暫緩啟用；透過地下道改善及無障礙空間串聯，完成新竹火車站改造的「首部曲」，然後進行「二部曲」車站前景觀改造，包括清除下沉式廣場違規佔用的攤販，提供寬敞人行空間。

接下來「三部曲」跨站式平台的大車站改造計畫，市府正評估研究，需中央的支持，才能讓新竹火車站成為「新竹之翼」，翻轉城市軸線，帶領城市起飛。