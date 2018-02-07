〈北部〉《桃園》北北桃竹 市長：須相互「水支援」

2018-02-07

〔記者李容萍／大溪報導〕市長鄭文燦昨天出席頂山腳加壓站及板新大漢溪水量調度管線通水典禮時，感性回想一○三年底他剛上任，次年初就遇到石門水庫大旱，他說，水是國家資源、應統一調度，讓台北、新北、桃園、新竹的用水都可以互相支援，期許後續的「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」、「阿姆坪防淤隧道工程」都能順利，讓「大嵙崁溪水與綠休閒園區」搭配「阿姆坪防淤隧道」，成為桃園生態及旅遊的重要亮點。

鄭文燦說，桃園因有灌溉及工業用水需求，用水量較大，蓄水量約二億噸的石門水庫一年得周轉約四次才夠用，行政院提出的「雙北共飲翡翠水庫」、「板新大漢溪水源南調桃園計畫」、「桃竹雙向供水改善計畫」等，在推動期間，市府與台水公司合作良好，也與沿線社區、地主協調溝通，達成共識，才使工程得以順利進行。

九十五年間行政院編列八年八百億元的治水預算，鄭文燦說，他後續也對石門水庫的集水區及北桃之間的供水穩定，追加二五○億元經費，經過許多折衝，十年後的今天終於完工，能將水資源視為國家資源而跨區分配，已竣工的「中庄調整池」有效蓄容四六○萬噸，可備援供水七天，未來將增設大漢溪至中庄調整池的原水專管，也已納入前瞻基礎建設計畫，將由經濟部水利署與市府水務局共同執行。

鄭文燦說，台水公司的各種幹線也正在實施擴大計畫，包括大湳淨水場正施作第二條管線，沿桃林鐵路路廊往桃園及蘆竹區鋪設管線，讓水源可以供應至桃園航空城發展區域；大湳、石門、龍潭淨水場的擴建計畫及增設管線設備，都能讓桃園的工業及民生用水需求獲得滿足，市府會持續與台水公司密切合作。