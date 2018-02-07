〈中部〉公車站違停 市府試辦科技執法

2018-02-07

科技設備偵測車牌車種

〔記者張菁雅／台中報導〕公車停靠區遭汽車違停，將影響民眾乘車安全，市府除加強取締拖吊，已爭取中央補助經費，將辦理公車停靠示範區違規科技執法，透過可偵測車牌及車種等科技設備，播音勸離並儲存影像，之後再逕行舉發，預計十月建置完成兩處示範區，希望藉此嚇阻違停行為，兼顧道路通行與候車安全。

停逾3分鐘播音勸離

交通局長王義川表示，公車停靠區違規停車常造成公車無法進站，乘客上下車時，陷入車陣中，公車後方車輛甚至需逆向繞出來，導致通行不安全與行車秩序混亂，交通局為保障公車族乘車安全，決心加強公車站違停車輛取締拖吊，今年一月份以來，公車停靠區違停車輛已累計取締拖吊二百九十四輛，等於阻止了二百九十四次違規停車可能帶來的危害。

違者依儲存影像舉發

王義川說，不只如此，交通局今年一月初向中央提報計畫爭取經費補助，辦理公車停靠示範區違規科技執法，並獲中央肯定與支持；該計畫利用科技設備，發現車輛違停超過三分鐘，將播音勸導「儘速離開」，若未離開，將儲存影像後逕行舉發，預計於今年十月前在新光三越、中友百貨旁建置完成兩處示範區。

10月前建置兩示範區

市府強力取締公車停靠區違停，有民眾抱怨只停幾分鐘就遭拖吊，以前都沒這樣取締。王義川強調，市府保護公車族的決心不會改變，也呼籲民眾不能為了自己幾分鐘的方便，而影響公車族安全與權益。