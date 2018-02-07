〈中部〉一中商圈年貨大街封路開賣 週五起連17天

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕台中市各年貨大街相繼登場，一中商圈將自九日至廿五日封街舉辦「一中來福，旺年市集」，活動長達十七天，預估將帶來三百萬人次。由於一中街周邊道路平常假日即車流量大，第二分局呼籲民眾多搭乘大眾運輸，或將車輛停放於周邊停車場後，步行進入年貨大街。中科管理局也結合廠商、糕餅公會，七日舉行中科年貨大街活動。
配合年貨大街活動，一中商圈將封路交管，一中商圈東北起育才北路、西南至太平路、東南至尊賢街（育才南街至尊賢街口），九日至廿五日兩側路邊及周邊停放車輛淨空，全面禁止汽、機車通行。
樂團現場飆唱 8場美食促銷
繼天津路年貨大街上週六開幕，將持續至十五日；一中商圈年貨大街接著九日起展開，由於主要消費族群為年輕人，年貨大街以服飾、美食、3C周邊商品等為主，活動期間將邀請龍捲風、告五人、老王樂團現場飆唱，還有八場美食促銷活動，各提供限量一百份的五元飲品。
另外，九日開幕當天將發送八百八十八份紅包及一中美食福州包。為刺激買氣，活動期間在會員店家消費滿一百元，即送摸彩券，獎項包括五萬元購物券、MacBook Air、RIMOWA行李箱等。
滿百送摸彩券 抽5萬購物券
一中商圈管委會主委陳信志表示，去年活動檔期十四天，吸引一百萬人次，今年檔期增加到十七天，加上去年下半年有新的廣場及多家排隊名店進駐商圈，相信今年可達三百萬人次，並創下千萬元營業額。
一中商圈管委會也關懷弱勢團體，除開闢公益攤位外，今年聘請十多位街友擔任清潔工作，希望透過工作的媒合，讓他們早日重返社會。
中科管理局 今另辦年貨大街
中科管理局為滿足園區廠商員工採購需求，七日在工商服務大樓一樓開辦年貨大街，往年只有廿個攤位，今年增加到卅二個，並與台中市糕餅公會及多個公益社團合作，提供糕餅、糖果、肉乾、年菜、飲品、應節禮盒等商品，現場單筆消費滿三百元，即可抽獎兌換設攤廠商提供的商品一份。